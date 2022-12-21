Serenay Sarıkaya kilotlu çorabıyla semt oturuşu yaptı: "Bir kadına her şey mi taş gibi olur?"

Serenay Sarıkaya kilotlu çorabıyla semt oturuşu yaptı: "Bir kadına her şey mi taş gibi olur?"

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı semt pozları ve güzelliği ile hayranlarının diline düştü. Güzel isme olumsuz ve olumlu olmak üzere binlerce yorum geldi.

1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı.

Bu filmin ardından sayısız projede yer alan Serenay, Medcezir dizisi ile büyük bir çıkış yakaladı. O dönem Çağatay Ulusoy ile de aşk yaşayan oyuncu, başarısına başarı kattı.

Çok sayıda ödüle layık görülen Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile birlikte Şamharan dizisinde yer aldı.

Bu dizi ile Netflix ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Serenay, son zamanlarda da yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor.

Cem Yılmaz ve Umut Evirgen ile aşk yaşayan Serenay, sosyal medyadan verdiği cesur pozlarla da hayranlarını mest ediyor.

Semt oturuşu yaptığı pozları yayınlayan ve hayranlarından beğenileri kapan Sarıkaya, güzelliğini ise bir kez daha kanıtlamış oldu.

Serenay büyüledi

Serenay Sarıkaya'nın semt oturuşu hayranlarını ikiye böldü. Bazıları güzel isme övgüler yağdırırken, bazıları ise beğenmediğini söyledi.

Sosyal medyada bir hayli aktif olan Sarıkaya, Şahmaran dizisindeki cesur öpüşme sahneleriyle de hayranlarını ikiye bölmüştü.

Burak Deniz ile uyumu beğenilen Serenay'ın rol arkadaşına da gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

Ancak bu söylemler dedikodudan öteye gitmedi ve Sarıkaya geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Yılmaz ile görüntülendi.