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    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! 'Alev aldı buralar'

    Serenay Sarıkaya güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu mini etekli pozlarını sosyal medyada paylaşınca gündeme oturdu.
    • 03.11.2022 - 23:43
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    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! 'Alev aldı buralar'

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix tarafından düzenlenen bir geceye katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya cesur kıyafetiyle beğeni topladı.

    Netflix'te yayınlanacak Şahmaran isimli dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

    Serenay Sarıkaya'nın instagram paylaşımı kısa sürede yüz elli binden fazla beğeni aldı. Oyuncunun hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

    İşte Serenay Sarıkaya'nın instagram paylaşımı..

    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! Alev aldı buralar #1

    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! Alev aldı buralar #2

    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! Alev aldı buralar #3

    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! Alev aldı buralar #4

    Serenay Sarıkaya mini etekli pozuyla instagramı salladı! Alev aldı buralar #5


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