Serenay Sarıkaya son Instagram pozlarıyla büyüledi! 'Naturel güzellik' Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun son paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi. İşte o pozlar..

Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son instagram paylaşımı ile beğeni topladı.

Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya bu pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun instagramda 9,7 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya birçok dizi ve filmde rol almıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor.

Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı..