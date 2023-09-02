Serenay Sarıkaya tesettür taktı! Sosyal medya alev aldı: "Fiziğinle herkesi delirttin" Serenay Sarıkaya’nın reklam çekiminden paylaştığı son kareleri olay oldu. Güzel ismin paylaşımları, kusursuz fiziğini bir kez daha ortaya koydu.

ensonhaber.com

Aile dizisiyle 8 yıl sonra televizyonlara geri dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile iyi bir uyum yakalayan Serenay Sarıkaya, konuşulmaya devam ediliyor.

Gündemden düşmeyen oyuncu, dizi çekimlerinden ziyade reklam çekimleri için setten sete koşturuyor.

Reklam çekimlerinde çektirdiği kareleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, son pozlarıyla yine olay oldu.

Serenay'dan yeni kareler

Sarıkaya, yüzü olduğu giyim markasının kombiniyle yeni fotoğraflar paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sezonu Yunanistan'da açan ve döner dönmez çalışmaya başlayan Sarıkaya'nın kombini sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazıları beğenmezken, bazıları ise övmeye doyamadı. Sarıkaya karesine ise "Derdo club başkanı" notunu düştü.

Takipçileri, Sarıkaya'ya; "Yakmışsın yine ortalığı", "Kendisi bir afeti devran" ve "Derdoyken bile güzel" gibi 2 bine yakın yorum yaptı.