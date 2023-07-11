Serenay Sarıkaya yine tarzıyla gündemde! İddialı pozuyla sosyal medyayı salladı "Başa belasın" Aile dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya, iddialı tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez siyah cesur bir elbiseyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun pozları gündem oldu. Gören gözlerini alamıyor.

Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Dizide Devin karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, oyunculuğunun yanın sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Serenay Sarıkaya, verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez sınırları zorladı. İddialı pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı. İddialı pozuna yorum yağdı Siyah iddialı elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun pozlarına, "Serenay Güzelliği", "Günlük lezzete doyuldu", "Kelimeler kifayetsiz" gibi yorumlar geldi.