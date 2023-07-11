Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.
Dizide Devin karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, oyunculuğunun yanın sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Serenay Sarıkaya, verdiği cesur pozlarla adından söz ettiriyor.
Instagram hesabından paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez sınırları zorladı. İddialı pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı.
İddialı pozuna yorum yağdı
Siyah iddialı elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun pozlarına, "Serenay Güzelliği", "Günlük lezzete doyuldu", "Kelimeler kifayetsiz" gibi yorumlar geldi.