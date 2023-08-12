Serenay Sarıkaya'dan olay açıklamalar: Cesur bir kadınım...

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yer aldığı Aile dizisi sayesinde 8 yıl sonra ekrana dönen Serenay Sarıkaya, son açıklamalarıyla gündem oldu.

Yaptığı işler ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Serenay, verdiği röportajda da dikkati çeken açıklamalar yaptı.

"Cesur bir kadınım" diyen Serenay Sarıkaya, giyim tarzına dair detayları da paylaştı.

Ekranların aranan yüzü Serenay Sarıkaya, son olarak Netflix için dizi çekimine devam ediyordu. Güzel oyuncu Harper's Bazaar dergisine röportaj verdi.

Sarıkaya, "Modayla da iç içesiniz. Kariyerinize başladığından bu yana tarzınız nasıl değişti?" sorusuna şu cevabı verdi;

Çok küçük yaştan beri bu sektördeyim ve evet, işimle ilişkili bütün dallarla biraz iç içeyim. Hep merakım da vardı böyle şeylere. Modanın, stil sahibi olmanın işimle beraber bir paket olduğuna inanırım.



Sadece özel davetlerde değil, kendi özel hayatımda da bu anlamda profesyonel destek alan ilk kişi olabilirim. Tarzım, kendi sınırlarımı keşfettikçe ve kendimi tanıdıkça gelişti. Ama kilit nokta hep cesur olabilmekti sanırım. Risk almaya bayılıyorum.