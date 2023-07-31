Serenay Sarıkaya’dan olay pozlar! Ayna karşısında pantolonunu sıyırıp poz verdi, sosyal medya coştu Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın set paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti. Ayna karşısında karın kaslarını gösteren ünlü oyuncu, pantolonunu sıyırarak poz verdi. Sosyal medyadan yayınlayınca takipçileri paylaşıma akın etti.

Aile dizinde Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, gündemi sallamaya devam ediyor.

Gerek verdiği pozlarla gerek davranışlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez setten paylaştı.

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, karın kaslarını göstermek için ayna karşısına geçti.

Pantolonunu sıyırdı

Sette hazırlık yaparken ayna karşısına geçen Serenay Sarıkaya, pantolonunu sıyırıp cesur pozlarını verdi.

Pozları sosyal medya hesabından yayınlayınca, takipçileri kayıtsız kalamadı. İşte ünlü oyuncunun o pozları...

Sosyal medya kullanıcıları bu pozlara "Yemin ediyorum sen insan olmaazsın", "Kadın gibi kadınsın maşallah" gibi yorumlar geldi.