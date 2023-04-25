Serenay Sarıkaya'nın cesur dekolteli Aile dizisi pozu olay oldu! 'Bu akşam çok kan akacak' Ekranlarda Medcezir, Adanalı, Fi gibi pek çok yapımda rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz aylarda Şahmaran dizisiyle de çokça konuşulan Sarıkaya, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımla beğeni topladı.

Netflix yapımı Şahmaran dizisindeki oyunluğuyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde yer aldığı Aile dizisiyle konuşuluyor. Daha önce ilk kez Şaşkın filminde rol alan ve Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak 2008 senesinde dizi oyunculuğuna başlayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulmaya devam ediyor.

Oyunculuğuyla beğenilen isim, Şahmaran dizisindeki Şahsu rolüyle beğeni toplamıştı. Ünlü ismin partnerleri Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile verdiği pozlar sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

Cesur dekolteli pozu beğeni topladı!

30 yaşında olan ve 1992 yılında dünyaya geldiği bilinen oyuncudan yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Derin dekolteli ve siyahlar içindeki bir pozunu takipçileriyle paylaşan oyuncu takipçilerden beğeni topladı.

"Bu akşam çok kan akacak"

Sarıkaya, diziye gönderme yaptığı paylaşımında "Herkes kan grubunu ezberlesin, bu akşam çok kan akacak" notunu ekledi.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...