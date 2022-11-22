Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisindeki çıplak sahneleri olay oldu!

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'i buluşturan Şahmaran dizisinden fragman geldi. Fragmanda Serenay Sarıkaya'nın yılanla olan çıplak sahneleri dikkati çekti.

1 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

Medcezir dizisi sayesinde ünlenen Sarıkaya, Alice Müzikali ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

Uzun zamandır uzun soluklu bir dizide yer almayan Serenay Sarıkaya, dijitale göz kıpran ünlüler arasında yer alıyor.

Son olarak Netflix ile anlaşan Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile birlikte Şahmaran dizisinde yer aldı.

Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği ve Netflix'te yayınlanacak olan dizinin çekimleri; Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez gibi isimleri ağırlayan dizi, yayınlanan fragman ile ilgi çekti.

Dizinin fragmanında Serenay Sarıkaya'nın sahneleri olay oldu. Çıplak sahnelerle damga vuran Sarıkaya için çok sayıda yorum yapıldı.

Yılanla bütünleşmesi sonucu Şahmaran'a dönen Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz'le sevişme sahneleri de dikkat çekti.

Serenay olay oldu

20 Ocak 2023 yılında Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran dizisi, fragmanı ile olay oldu. Serenay Sarıkaya'nın çıplak sahneleri izleyenleri şoke etti.

Oyunculuğu yine herkesi etkileyen Sarıkaya, Burak Deniz ile ise oldukça iyi bir uyum yakaladı.

İkilinin partner olmasını beğenen seyirciler, başka projelerde de birlikte görmek istediklerine dair yorumlar yaptı.

Dizi hakkında

Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur.

Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir. Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler.

Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.