Serenay Sarıkaya'nın son durağı! Umut Evirgen ile son poz sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın son durağı! Umut Evirgen ile son poz sosyal medyayı salladı

Uzun zamandır aşk yaşayan ancak arkadaş olduklarını söyleyen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, ilişkilerini ilan etti.

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerindeki başarısı ve güzelliğiyle ekranlarn sevilen yüzlerinde biri oldu.

Sosyal medyada da adından sıklıkla söz ettiren güzel isim, özel hayatıyla gündem olmaya başladı.

Birçok isimle anılan Sarıkaya, son olarak Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı.

Ancak çift, her fırsatta haklarında çıkan aşk dedikodularını "Arkadaşız" diyerek yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda Mikanos'ta tatil yaparken kameralara yansıyan ikili, sonunda ilişkilerini ilan etti.

Serenay Sarıkaya'nın aşkı Umut Evirgen'den beklenen paylaşım geldi.

Evirgen, sosyal medya hesabından aşk dolu bir karelerini yayınlayarak Sarıkaya'nın doğum gününü kutladı.

Aşklarını ilan ettiler

Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum günü kutladığı paylaşımla aşkını haykırdı.

Instagram hesabından güzel oyuncuyla çektiği romantik bir fotoğrafı paylaşan Evirgen, 30 yaşına giren sevgilisi için "Doğum günün kutlu olsun birtanem" notunu yazdı.

Çiftin son paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.