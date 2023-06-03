Serenay Sarıkay'nın saçları sosyal medyada dalga konusu oldu! "Görümce saçı bu" Aile dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya, katıldığı davetteki tarzıyla alay konusu oldu. Ünlü oyuncu kıyafeti ve saçıyla sosyal medyanın diline düştü. Gelen yorumlar ağızları açık bırakıyor.

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşan Serenay Sarıkaya, dizide Devin karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Oyunculuğunun ve güzelliğinin yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın geçen akşamki hali olay oldu.

Saçı ve kıyafeti eleştiri odağı oldu

Her yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gece bir davete katıldı.

Kusursuz fiziği ve tarzıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu bu kez hayranlarını şaşırttı. Sarı payetli elbisesi ve maşalı saçları ile olay yarattı.

Baştan aşağı tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan Serenay Sarıkaya'nın bu haline sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi. Gelen yorumlar herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncunun tarzına, “Görümce maşası bu”, “Bu Serenay olamaz”, “Damadın kız kardeşi sanırım”, “Adanalı zamanlarına dönmüş” gibi yorumlar geldi.