Sergen Deveci öldü mü, yoğun bakımda mı? Sağlık durumu nasıl?

Sergen Deveci öldü mü, yoğun bakımda mı? Sağlık durumu nasıl?

Turne dönüşü kaza geçiren Sergen Deveci'nin sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Yaralı olduğu öğrenilen Sergen Deveci öldü mü, yoğun bakımda mı? İşte son bilgiler...

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununun turnesinden dönen ekip, yolda kaza yaptı. Tıra çarpan araçta 3 oyuncu hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sergen Deveci ise merak konusu oldu. Sergen Deveci'nin sağlık durumu hakkında son bilgiler araştırılıyor.

Peki Sergen Deveci kimdir, öldü mü? Sergen Deveci yoğun bakımda mı? İşte ayrıntılar...

Sergen Deveci son durum

Sosyal medya ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Sergen Deveci, skeçleriyle ünlendi.

Talkshow programı yapan 31 yaşındaki Deveci, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin açıklama oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi.

Eski eşi Melis İşiten ve diğer oyuncular hakkında bilgi veren Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun."