Sergen Yalçın estetik mi yaptırdı? Sergen Yalçın'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi!

Sergen Yalçın'ın katıldığı bir televizyon programında son halini görenler gözlerine inanamadı. Sergen Yalçın'ın estetik opearasyon geçirdiği iddia edilirken kendisi konuya açıklık getirdi..

Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programınına konuk oldu. Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Son olarak Beşiktaş teknik direktörlük görevini üstlenen Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın son halini görenler sosyal medyada konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu. Sergen Yalçın'ın botoks yaptırdığı iddia edilirken Sergen Yalçın konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sergen Yalçın botoks yaptırdığı iddiası hakkında yaptığı açıklamada "Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum. Hala geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum."

İşte Sergen Yalçın'ın son hali;