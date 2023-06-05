Serhat Doğramacı'nın eşini gören büyülendi! Estetikle bambaşka biri olmuş: "Yenge güzelmiş..." Serhat Doğramacı'nın eşi Burcu Doğramacı, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Geçtiğimiz yıl burun ve kulak ameliyatı olan Burcu Doğramacı, son kareleriyle herkesi de kendisine hayran bıraktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, All Star ile geri dönmeye hazırlanıyor. Serhat Doğramacı, yayınlanan fragmanda da yarışmacılar arasında yer alan isimlerden oldu. Yarıştığı dönemde başarılı ve birinci olan Doğramacı, hayatını düzene soktuktan sonra evlendi. Uzun süredir Burcu isimli bir kızla birlikte olan Doğramacı, gösterişli bir düğünle dünyaevine girdi. Burcu Doğramacı, eşinin yarıştığı dönem yarışmaya konuk olmuş ve sempatik halleriyle ilgi çekmişti. Sosyal medyayı ve Youtube aktif kullanan Burcu Doğramacı, kulak ve burun estetiği olduğu anları yayınladı. Bambaşka biri oldu Burcu Doğramacı, estetik ameliyat olduğunu saklamadı ve sosyal medya hesabından yayınladı. Youtube için özel bir vlog da çeken Doğramacı, kulak ve burnunu yaptırdı. Estetik olduktan sonra biraz değişen ve güzelliğine güzellik katan Burcu Doğramacı, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Güzel ismin eğlenceli hallerine, hayranlarındna yorum yağıyor. Seyahat etmeyi seven Burcu Doğramacı'nın yeni sezonda da yarışmaya konuk olması bekleniliyor.