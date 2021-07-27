Serra Arıtürk ile yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Serra Arıtürk ile yakınlığı Neslihan Atagül'ü rahatsız etti! Kadir Doğulu Aşkın Tarifi'nden ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve partneri Serra Arıtürk'ün canlı yayındaki samimi halleri olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve eşinin diziden ayrılmasını istediği iddia edildi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Kadir Doğulu, yaz sezonunda "Aşkın Tarifi" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açıp merak edilen soruları yanıtladı.

Ancak Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün canlı yayındaki samimi halleri olay yarattı ve ikilinin yakınlığı sosyal medyada günlerce konuşuldu.

NESLİHAN ATAGÜL AYRILMASINI İSTEDİ

Tüm bu olayların yankıları henüz dinmişken şimdi de Kadir Doğulu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Neslihan Atagül'ün Serra Arıtürk ve Kadir Doğulu'nun yakınlığından rahatsızlık duyduğu ve eşinin diziden ayrılmasını istediği iddia edildi.

Eşinin isteği üzerine diziden ayrılık kararı aldığı iddia edilen Kadir Doğulu, konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Ortaya atılan başka bir iddia ise, tüm bu samimi videonun dizinin reklamı için yapıldığı.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal medyada tartışma yaratan videonun ardından kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Evli olduğu hatırlatılmalı" , "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" gibi yorumlar yaptı.

Kadir Doğulu ise gelen tepkilerin ardından katıldığı bir törende gazetecilere açıklamada bulundu.

Doğulu, yaptığı açıklamada, "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." ifadelerini kullandı.