SESİYLE BÜYÜLEDİ! Serenay Sarıkaya'nın 'Yaramızda Kalsın' performansı sosyal medyayı salladı. Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya yeni bölümde seslendireceği 'Yaramızda Kalsın' performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya dizinin Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde şarkı söylemesiyle gündeme geldi.

Aile dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanında 'Yaramızda Kalsın' isimli şarkıyı seslendiren Serenay Sarıkaya sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü oyuncunun 'Yaramızda Kalsın' performansı büyük beğeni topladı. Şarkıyı dinleyenler övgü dolu yorumlarda bulundular.

Her Salı yeni bölümüyle ekrana gelen Aile dizisi ilk 5 bölümü ile izleyicinin beğenisini kazandı.

Bu hafta 6. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanına Serenay Sarıkaya seslendirdiği şarkı ile damga vurdu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın dikkat çeken 'Yaramızda Kalsın' performansı..