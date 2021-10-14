Set ışıkları yandı! EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan beklenen paylaşım geldi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilirken dizinin yönetmeni Onur Tan ve başrolü Oktay Kaynarca'dan beklenen paylaşım geldi.

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezonu, dizinin müdavimleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle de adından söz ettiren EDHO dizisinin oyuncularını yakın takibe alan izleyiciler, yeni sezonla ilgili paylaşımları beklerken 200'üncü bölümün ayak sesleri duyuldu.

EDHO 7. SEZON GELİYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan ve dizide Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'dan beklenen paylaşım geldi.

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sete çıktığını duyurdu.

''VE NİHAYET''

56 yaşındaki ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımın altına, ''Ve nihayet...'' notunu düştü. Dizinin hayranları, Kaynarca'nın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.