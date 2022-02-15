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    Sevda Çiçeği'nde Selim'in aklını başından almıştı! Leyla'nın yıllar sonraki hali 'Vay' dedirtti

    Sevda Çiçeği dizisinde Leyla karakterine hayat veren Yasemin Hadivent, Demet Şener'e olan benzerliği ile dikkati çekmişti. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu, değişimi ile beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 21:42
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    Sevda Çiçeği'nde Selim'in aklını başından almıştı! Leyla'nın yıllar sonraki hali 'Vay' dedirtti

    Başrollerinde Gökhan Özen ve Yasemin Hadivent'in olduğu, 2006 yılında Show TV'de yayımlanmış olan Sevda Çiçeği, 1 sezon sürdü ve 24. bölümde sona erdi.

    Yönetmen koltuğunda Tevfik Şenol  ile Kartal Çidamlı'nın oturduğu diziyi Özgür Evren Heptürk kaleme aldı.

    Dizi kısa sürdü ancak kısa sürmesine rağmen herkes tarafından sevilen ve hatırlanan bir proje oldu.

    Dizide Gökhan Özen "Selim" karakterine hayat verirken, Demet Şener'e olan benzerliği ile dikkati çeken Yasemin Hadivent, "Leyla" karakterini canlandırdı.

    Dizi; Leyla'nın Selim'i kendisine aşık etme çabasını ve bu süreç içinde de yavaş yavaş Selim'e aşık olmasını konu aldı.

    Leyla'yı canlandıran güzel oyuncu Yasemin Hadivent ise Kuzey Yıldızı dizisine kadar ortalarda görülmedi.

    YILLAR SONRAKİ HALİ

    Kuzey Yıldızı dizisinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci ile birlikte yer alan Yasemin Hadivent, uzun zaman sonra hayranlarının karşısına çıktı.

    6 Haziran 1982 Bulgaristan doğumlu olan güzel oyuncu, 2005 yılında 2. Türkiye'nin Yıldızları yarışma programında birinci oldu.

    Bu programın ardından ünlü olan Hadivent, Sevda Çiçeği dizisinde Gökhan Özen'le çok iyi uyum sağlayıp büyük çıkış yakaladı.

    Güzelliği ile o dönemlerde dikkatleri çeken oyuncu, Kuzey Yıldızı'nda ise değişimini ortaya koydu.

    Sevda Çiçeği nde Selim in aklını başından almıştı! Leyla nın yıllar sonraki hali Vay dedirtti #1

    Yıllar içinde hiç değişmediği aksine güzelliğine güzellik kattığı görülen oyuncu, hayranlarının yorumlarını aldı.

    "Hiç değişmemiş" "Hala çok güzelsin" tarzından binlerce yorum alan oyuncu, Kuzey Yıldızı'ndan ise erkenden ayrılmıştı.

    Sevda Çiçeği nde Selim in aklını başından almıştı! Leyla nın yıllar sonraki hali Vay dedirtti #2

    Sevda Çiçeği nde Selim in aklını başından almıştı! Leyla nın yıllar sonraki hali Vay dedirtti #3

    Sevda Çiçeği nde Selim in aklını başından almıştı! Leyla nın yıllar sonraki hali Vay dedirtti #4

    Sevda Çiçeği nde Selim in aklını başından almıştı! Leyla nın yıllar sonraki hali Vay dedirtti #5


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