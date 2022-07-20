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    Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan kayalıklara oturdu, dekoltesi nefes kesti! 'Sen nasıl bir şeysin'

    Seversin dizisinde başrol karakteri Asya'yı oynayan İlayda Alişan, makyajsız pozuyla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 17:27
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    Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan kayalıklara oturdu, dekoltesi nefes kesti! 'Sen nasıl bir şeysin'

    Oyunculuğa 2011 yılında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim dizisiyle başlayan İlayda Alişan; Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat dizilerinde boy gösterdi.

    Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın Koçovalı rolüyle adını duyuran Alişan, Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde canlandırdığı Aylin Erman karakteriyle ününü yurtdışına taşıdı.

    Masumiyet dizisinde hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle yıldızını parlatan Alişan, şimdilerde Seversin dizisinde Asya karakterine hayat veriyor.

    Oyunculuğunun  yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan genç oyuncu, zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Duru güzellik

    Duru güzelliğini göstermekten çekinmeyen Alişan, makyajsız olarak kamera karşısına geçti.

    Kayalıklara oturan güzel oyuncu, verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

    Çilleri olduğu görülen İlayda Alişan'ın karesi sevenlerinin destek mesajlarıyla doldu.

    Seversin in Asya sı İlayda Alişan kayalıklara oturdu, dekoltesi nefes kesti! Sen nasıl bir şeysin #1

    Seversin in Asya sı İlayda Alişan kayalıklara oturdu, dekoltesi nefes kesti! Sen nasıl bir şeysin #2

    Seversin in Asya sı İlayda Alişan kayalıklara oturdu, dekoltesi nefes kesti! Sen nasıl bir şeysin #3


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