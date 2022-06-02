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Güneşli 26 C

    Sevgilisi Eren Dişli paylaştı, Zehra Güneş siyah straplez elbisesiyle 'kuğu gibisin' dedirtti!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli ile olan karesine beğeni yağdı. Siyah elbisesiyle boy gösteren yıldız oyuncu, tarzını yine konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 17:30
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    Sevgilisi Eren Dişli paylaştı, Zehra Güneş siyah straplez elbisesiyle 'kuğu gibisin' dedirtti!

    Vakıfbank SK ve Türkiye A milli takımının voleybolcusu olan 22 yaşındaki Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatı ile de gündemde.

    Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken güzel sporcu, popülerliğin zirvesini yaşıyor.

    Başarılı olduğu kadar sempatikliği ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş, büyük ilgi görüyor.

    Şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşayan Güneş, Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaştı.

    Saha dışında oldukça sosyal bir hayatı olan Zehra Güneş, tarzıyla da adından söz ettiriyor ki, geçtiğimiz günlerde stil sahibi sporcu ödülüne layık görüldü.

    Sevgilisi Eren Dişli, Zehra Güneş ile deniz kenarındaki pozunu Instagram hesabından paylaştı.

    Çift pozu geldi

    Eren Dişli, Zehra Güneş'in fanları tarafından yakından takip edildiğinden, o karyee beğeni ve yorum yağdı.

    Siyah straplez elbisesiyle boy gösteren yıldız oyuncu, görenleri hayran bıraktı.

    Çiftin karesine "Maşallah" yorumları yağarken Zehra Güneş için "Kuğu gibi olmuşsun" denildi.

    İşte o paylaşım...

    Sevgilisi Eren Dişli paylaştı, Zehra Güneş siyah straplez elbisesiyle kuğu gibisin dedirtti! #1

    Sevgilisi Eren Dişli paylaştı, Zehra Güneş siyah straplez elbisesiyle kuğu gibisin dedirtti! #2

    Sevgilisi Eren Dişli paylaştı, Zehra Güneş siyah straplez elbisesiyle kuğu gibisin dedirtti! #3

    Sevgilisi Eren Dişli paylaştı, Zehra Güneş siyah straplez elbisesiyle kuğu gibisin dedirtti! #4


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