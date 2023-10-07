Sevgilisini öpmeye doyamadı! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşka geldi.. Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaşarak dikkat çekti. İşte Yasmin Erbil ve sevgilisinin samimi pozları..

ensonhaber.com Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil aşk hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özel hayatı ile magazin gündeminde düşmeyen Yasmin Erbil eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile uzun süredir aşk yaşıyor. 2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızıdır. Lise eğitimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Yasmin Erbil üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Sevgilisini Survivor All Star'a göndermeye hazırlanan Yasmin Erbil sevgilisi ile aşk dolu karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabından sevgilisi ile sıkça paylaşım yapan Yasmin Erbil takipçilerinin beğenisini topluyor. Instagram'da son derece aktif olan Yasmin Erbil'in 318 bin takipçisi bulunuyor. Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz'ın son pozları kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü çiftin o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.. İşte Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz'ın Instagram'da paylaştığı kareler..