Sevgilisiyle el ele! İrem Derici iddialı gala kombiniyle dikkat çekti! 'Aşk yaramış'

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın yer aldığı komedi filmi Özür Dilerim’in galası dün akşam yapıldı.
14 Nisan Cuma günü vizyona girecek olan filmin galasında birbirinden ünlü isimler yer aldı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici gala gecesine sevgilisi Atakan Işıktutan ile katıldı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili gala pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
İrem Derici'nin iddialı kombini dikkat çekerken sevgilisi ile verdiği pozlar takipçilerinin beğenisini topladı.
İşte İrem Derici ve Atakan Işıktutan'ın gala pozları..