Sevgilisiyle poz veren Zehra'nın göbeği açık kıyafeti olay oldu! 'Yaktın bizi Güneş...'

Sevgilisiyle poz veren Zehra'nın göbeği açık kıyafeti olay oldu! 'Yaktın bizi Güneş...'

Milli voleybolcu Zehra Güneş sevgilisi Eren Dişli ile paylaştığı poza, "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düştü. Zehra'nın paylaşımı ve güzelliği, yorum rekoru kırdı.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 13 yaşında Vakıfbank'ta profosyonel voleybol kariyerine başladı.

Bir dönem Beşiktaş'ın formasını terleten Güneş,n Vakıfbank'a geri döndü ve burada şampiyonluklar yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da yer alan Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çekti.

Hem performansı hem de güzelliğiyle Korelilerin aklını başından alan Zehra Güneş, kısa süre içerisinde popüler oldu.

Instagram'da 2.1 milyon takipçi kitlesine ulaşan ve her pozuyla olay olan Zehra, şu sıralar Eren Dişli ile aşk yaşıyor.

Aileye giren ve ilişkisini artık saklamayan Zehra Güneş, romantik bir karesini sosyal medyaya yükledi.

Zehra'dan aşk dolu poz

Sevgilisi Eren Dişli ile olan karesini paylaşan Güneş altına, "İyi ki! Hep ol yanımda" notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise Güneş'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdırmayı ihmal etmedi.

Bazıları Eren Dişli ile Zehra Güneş'i yakıştırmazken, bazıları ise bu aşk dolu tablonun bir ömür boyu sürmesini diledi.

Bazı kullanıcılar da Zehra Güneş'in kıyafetine ayrı bir parantez açıp, beğeni yağdırdı.

İŞTE ZEHRA'NIN SEVGİLİSİYLE POZU