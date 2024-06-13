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Çin'de bir alışveriş merkezinde yaşananlar, sosyal medyayı dumur etti.
AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, bu kadar da olmaz dedirtti.
Erkek arkadaşı ile yürüyen kadın, tartışmaya başladı.
Birden çığlık atmaya başlayan kadın, hızını alamayınca kendini yere attı.
Adeta çırpınan sevgilisi karşısında şoke olan adam, ne yapacağını şaşırdı.
O anları izleyen sosyal medya kullanıcıları, "istediğim olmayınca ben", "derdimi anlatmaya çalışıyorumdur", "muhtemel sonum" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o video...