Şevket Çoruh'ın 5 yıl sonra düğün yapma sebebi ortaya çıktı! Meğer varını yoğunu... Usta oyuncu Şevket Çoruh, 5 yıllık eşi Özge Turna ile geçtiğimiz gün düğün yaptı. Bunca zaman beklemesinin nedeni ise öğrenildi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Şevket Çoruh, 2018 yılında Özge Turna ile hayatını birleştirdi.

Çiftin bu evliliklerinden Turna Çoruh isminde 3 yaşında bir çocukları oldu.

Mutlu bir evlilik süren Çoruh, beşinci senelerini düğünle taçlandırdı.

5 yıllık eşi ile düğün yapan Şevket Çoruh, duyanları şaşırttı.

Ancak gerçekler daha sonra ortaya çıktı.

Milyonlar borçlandı

Sade bir nikahla evlenen Çoruh çiftinin, ekonomik olarak zor dönemlerden geçti.

Şevket Çoruh'un 2017'de 'Baba Sahne'yi açmak için 17 milyon lira topladı. Çoruh, tiyatro aşkına çok sevdiği 7 klasik otomobilini ve 3 evini sattı.

Üstüne 7 milyon TL borçlandı. Bu nedenle düğünü borçları bitince yapmayı planladılar.

Yıllar sonra Şevket Çoruh sözünü yerine getirdi ve kır düğünü yaptı.