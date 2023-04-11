Şevket Çoruh'un kalbini çalan güzel eşine bakın! Basından uzak, görenler şaşkın... Arka Sokaklar kariyerini noktalayıp yeni bir dizide rol alan usta oyuncu Şevket Çoruh, özel hayatıyla izleyicilerin gündeminde. İki evlilik yapan Çoruh'un ilk eşi herkesin tanıdığı bir isimken, ikinci eşi ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna, duru güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Türk televizyon ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da "Mesut Komiser" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Şevket Çoruh, ayrılık kararı vermişti.

Ardından Netflix'te yayınlanan Sıcak Kafa dizisinde rol alan Çoruh, televizyona geri dönüş kararı aldı.

Rasim Öztekin'den devraldığı kavukla tiyatro faaliyetlerine devam eden Çoruh, yine bir dizi ile ekranlarda olacak.

49 yaşındaki Şevket Çoruh, Fox TV'nin yeni dizisi "Tetikçinin Oğlu"nda İskender karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Şevket Çoruh'un güzeller güzeli eşi

Kariyeri, rol aldığı diziler ve özel hayatı merak konusu olan Çoruh, şimdiki eşiyle dikkat çekti.

Özel hayatını basından geride yaşamayı tercih eden Şevket Çorun, eşi Özge Turna ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

2018 yılında ise editör Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, 2020 yılında ikinci kez babalık heyecanı yaşadı. Çoruh, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.

Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Özge Turna, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.