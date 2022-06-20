Sevmek Zamanı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Bugün seyircileriyle buluşacak olan Sevmek Zamanı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte dizinin oyuncuları ve rolleri..

ATV ekranlarının yeni dizisi 'Sevmek Zamanı' dizisi bu akşam saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın yazdığı Süreç Film imzalı dizi ATV'nin yeni projesinde yer alıyor.

Seyirciler, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusunu merak etmeye başladı.

Sevmek Zamanı 1. Bölüm Fragmanı

İşte 'Sevmek Zamanı' dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

Oyuncu kadrosu

Deniz Işın: Firuze

Firuze hem okuyan hem de çalışan; azimli ve başarılı bir kızı candandıracak.

Güzelliğinin yanı sıra kalbinden de hiç bir kötülük olmayan Firuze, sakin bir hayat sürerken Kaan’a aşık olacak ve bir anda hayatı kabusa dönecek.

İlhan Şen: Kağan

Kaan, zengin Kerimoğlu ailesinin küçük oğludur. Sevgilisinden ayrılan Kaan, ayrılığın acısını çekerken de panzehrini bulmuştur.

Kaan karakteri, Firuze'ye ilk görüşte aşık olacaktır ve onu hayatına alır almaz cehennemi hiç istemese de yaşatmak zorunda kalacaktır.

Toprak Can Adıgüzel: Feryat

Feryat, Firuze'nin abisidir. Kız kardeşini korumaya çalışan bir abi; sorumluluk sahibi ve başarılı bir edebiyat öğretmenidir.

Sadece kardeşi Firuze için değil bütün mazlumlar için kendinden vazgeçebilecek bir kahramandır.

Serenay Aktaş: Leyla

Leyla'yı başına buyruk güçlü bir karakterle göreceğiz.Aklına koyduğunu yapan güzeller güzeli ve akıllı bir kadındır.

Leyla onu sevmeyen bir adam ile birlikte; fakat hala onu kaybetme korkusu yaşıyor. Sahiplenir ama vazgeçmeyi bilmez.

Nimet İyigün: Zeynep

Zeynep karakteri, Kerimoğlu ailesinin güçlü ve baskın annesi. İyi bir iş kadını; koca aileyi o yönetiyor; annelik de sevgi de değil ama iş kadınlığında çok iyi.

Çağdaş Onur Öztürk: Taner

Taner, dizinin en kötü karakterlerinden.Her şeye sahip fakat o sahip olamadıklarının peşinde.

Zengin bir adam; ışıltılı bir dünyası var ve her şeyi elde edebileceğini düşünüyor.

Muttalip Müjdeci: Tahsin

Muhsin, Firuze ve kardeşlerinin üvey babasını canlandıracak.

Sevmek Zamanı dizisinin konusu

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır.

Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir.

Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür.

Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.