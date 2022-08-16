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    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kusursuz fizik..'

    Ünlü model Şevval Şahin tatil fotoğrafları ile beğeni toplamaya devem ediyor.Şahin'in bikinili paylaşımları gündem oldu..
    • 16.08.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 12:27
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    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kusursuz fizik..'

    Şevval Şahin güzelliği ve sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflar ile gündemden düşmüyor.

    Tescilli güzel Şevval Şahin fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Aşk hayatı ile de zaman zaman gündem olan Şevval Şahin şu sıralar tatil kareleri ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kusursuz fizik.. #1

    Ünlü modelin instagramda 414 bin takipçisi bulunuyor.Takipçileriyle sık sık fotoğraflarını paylaşan Şevval Şahin'in her paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topluyor.

    Uzun zamandır tatilde olan Şevval Şahin bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

    İşte Şevval Şahin'in son instagram paylaşımları;

    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kusursuz fizik.. #2

    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kusursuz fizik.. #3

    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kusursuz fizik.. #4

    Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kusursuz fizik.. #5


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