Şevval Şahin bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Yerli Kendall Jenner' Ünlü model Şevval Şahin tatil fotoğrafları ile beğeni toplamaya devem ediyor. Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada gündeme geldi. İşte o kareler..

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şevval Şahin Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile gündemden düşmüyor.

Aşk hayatı ile de zaman zaman magazin gündemine gelen Şevval Şahin şu sıralar tatil kareleri ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Ünlü modelin Instagram'da 434 bin takipçisi bulunuyor. Takipçileriyle bol bol fotoğraflarını paylaşan Şevval Şahin'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Şimdilerde tatilde olan Şevval Şahin bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü modelin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Şevval Şahin'in son Instagram paylaşımları;

13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahin 6 yaşında Londra'da yaşamaya başladı.

Buradaki Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim gören Şevval Şahin Miss Turkey 2018'in 20 finalist arasına kalarak birinci olmayı başardı.