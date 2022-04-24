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    Şevval Şahin boğaz sularında sütyensiz güneş banyosu yaptı! Peş peşe paylaştı...

    Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medyadan paylaştığı son pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti. Sırt dekoltesiyle İstanbul Boğazı'nda güneş banyosu yapan Şahin'e yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 13:30
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    Şevval Şahin boğaz sularında sütyensiz güneş banyosu yaptı! Peş peşe paylaştı...

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Hakan Sabancı ve Yiğit Marcus Aral krizinin ardından bekarlığın tadını çıkaran Şahin, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

    Fiziğini gözler önüne seren kareleriyle Instagram'a damgasını vurmayı başaran 22 yaşındaki Şahin, tarzıyla dikkat çekiyor.

    6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nü bitiren Şahin'in kıyafet seçimleri oldukça iddialı bulunuyor.

    Modellik yapan ve sık sık yurt dışı seyahatleri gerçekleştiren Şahin, İstanbul'da boğaz turu yaptı.

    Sütyensiz güneş banyosu

    Vücudunu ortaya çıkan beyaz takımıyla kameraya poz veren Şevval Şahin, hayranlarından bolca yorum ve beğeni aldı.

    Son günlerde Şeyma Subaşı ile kıyaslanan Şahin, geri adım atmıyor.

    Cesur pozlarına yenisi ekleyen Şahin, sütyensiz ve sırt dekolteli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Şahin'in bikinili pozuna, "Şeyma'yı sollarsın", "Çok güzelsin", "Kusursuz fizik", gibi yorumlar geldi.

    Şevval Şahin boğaz sularında sütyensiz güneş banyosu yaptı! Peş peşe paylaştı... #1

    Şevval Şahin boğaz sularında sütyensiz güneş banyosu yaptı! Peş peşe paylaştı... #2

    Şevval Şahin boğaz sularında sütyensiz güneş banyosu yaptı! Peş peşe paylaştı... #3


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