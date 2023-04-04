Şevval Şahin tulumunun düğmelerini açınca..."Babydoll" Ünlü model Şevval Şahin, tulumuyla boy gösterisi yaparken dekoltesinden de ödün vermedi.

İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak kariyerinde çıkış yakaladı.

Londra'da moda eğitimi alan Şahin, Türkiye güzeli olmasının ardından podyumlardan inmedi.

Modellik yapmaya devam eden 23 yaşındaki Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan ünlü model, son kareleriyle yine göz doldurdu.

Şevval yine modunda

Türkçesi ve hareketleri nedeniyle sıkça eleştirilen Şevval Şahin, her geçen gün hayran sayısını da arttırıyor.

Mor rengi tulum tercih eden Şevval Şahin, fiziğini ortaya koydu.

Düğmelerini açarak dekolte veren Şahin, güzelliğiyle mest etti.