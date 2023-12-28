Şevval Şahin'den yatak pozları! Sere serpe uzanıp kameraya bakınca... Miss Turkey şampiyonu Şevval Şahin'in yatarak verdiği pozlar beğenildi.

ensonhaber.com

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, podyum kariyerini devam ettiriyor.

24 yaşındaki Şahin, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Fiziğini gözler önüne seren kareleriyle Instagram'a damgasını vurmayı başaran Şevval Şahin, beğeni topluyor.

Şevval yatarken

Sere serpe uzandığı yataktan pozlar veren ünlü model, o anları ölümsüzleştirdi.

Şevval Şahin'in tarzı ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı.

Şahin'in doğal hallerine "çok güzelsin", "muhteşem", "çok iyi" gibi yorumlar geldi.