Şevval Şahin'in ablası güzelliğiyle solladı! "Asıl Miss senmişsin" Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in evli ve çocuklu ablası Ceyda'yı görenler şoke oldu. Ceyda Şahin, güzelliğiyle kardeşini geride bıraktı.

Miss Turkey 2018 şampiyonluğu ile adını duyuran Türkiye Güzeli Şevval Şahin, açıklamaları ve çalkantılı aşk hayatı ile magazinin gündeminden düşmüyor.

1999 doğumlu Türk model Şevval Şahin, hayatının büyük bir kısmını İngiltere'de geçirdikten sonra podyum kariyeri için Türkiye'ye döndü.

Fiziği ve güzelliğiyle adını ünlü modeller arasında ekleyen Şahin, özel hayatıyla da merak konusu.

Ablası daha güzel çıktı

Şevval Şahin'in kendisinin aksine magazinden uzak olan ablasını görenler hayran kaldı.

Londra'da yaşayan Ceyda Şahin, evli ve 1 çocuk annesi.

Ceyda Şahin de güzelliğin genlerini taşıyor. Öyle ki, görenler "kardeşinden daha güzel" yorumunu yapıyor.

İşte Şevval Şahin'in ablası...