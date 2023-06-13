Şevval Şahin'in botla imtihanı! Çıkarken zorlandı, fiziği ise görenleri büyüledi Şevval Şahin şu sıralar Bodrum'da yazın tadını çıkarıyor. Kusursuz fiziğiyle de dikkatleri üzerine çeken Şahin, bota çıkarken görüntülendi.

13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahin, Türkiye güzeli seçildikten sonra gündemden düşmedi.

Estetikleri ve söylemleriyle gündemden düşmeyen Şahin, aşklarıyla da adından sıkça söz ettirdi.

Bazı kesimlerin tepkisini çeken Şahin, şu sıralar yaz sezonunu açtı ve soluğu da Bodrum'da aldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Bodrum tatili devam ediyor.

Bodrum çıkarması

Tüm kış seyahat halinde olan Şevval Şahin, Yalıkavak'ta kusursuz fiziğiyle arzı endam etti.

23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.Sabah erken saatlerde plaja inen Şevval Şahin, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Bir süre iskelede kitap okuyan Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca ise kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

Mayosuyla dikkat çeken Şevval Şahin, ardından denizin üzerine sabitlenmiş bota çıkmaya çalıştı.

Bir hayli zorlanan Şevval Şahin'in o anları da böyle görüntülendi.