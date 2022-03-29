Şevval Şahin'in pembe bikinisi olay oldu olay! 'Şeyma Subaşı'yı solladın, helal...'

Paylaştığı pozlar ve söylemleri ile gündeme sıklıkla gelen Şevval Şahin, pembe bikinisi ile olay oldu. Şahin pozlarına yorum yapanlar, "Şeyma'yı iyice solladın" dedi.

13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, hem özel hayatı hem tarzı hem de söylemleriyle adından söz ettiriyor.

Kerem Kamışlı ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında yaşanan kriz nedeniyle bir dönem basını oldukça meşgul eden Şahin, şimdilerde tarzıyla ön planda.

Modellik yapan ve sık sık yurt dışı seyahatleri gerçekleştiren Şahin, sosyal medyasını ise aktif kullanıyor.

Kusursuz vücuduyla bikinili pozlarını paylaşan Şevval Şahin, hayranlarından bolca yorum ve beğeni aldı.

Sık sık cesur pozlara imza atan Şahin, hayranları tarafından Şeyma Subaşı ile kıyaslandı ve Hailey Bieber'a benzetildi.

"KUSURSUZSUN"

Şevval Şahin'in kusursuz fiziği, takipçilerinden tam not aldı. Bazı takipçileri Şahin'i, dünyaca ünlü star Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'a benzetti.

Şahin'in bikinili pozuna, "Hailey Bieber sandım", "Çok güzelsin", "Barbie" gibi yorumlar geldi.

Şahin'in bu cesur pozlarına devam edeceği düşünülüyor. Ayrıca 6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nü bitiren Şahin'in imajı ise büyük bir çoğunluk tarafından beğeniliyor.