Petrol
108.54
-0.87%
Euro
16.18
-0.61%
Dolar
14.58
-1.56%
Altın
900.08
-1.72%
Borsa
2207
1.57%
Bitcoin
699.790
-1.18%
BTXN Coin
37.65
-0.84%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Şevval Şahin'in pembe bikinisi olay oldu olay! 'Şeyma Subaşı'yı solladın, helal...'

    Paylaştığı pozlar ve söylemleri ile gündeme sıklıkla gelen Şevval Şahin, pembe bikinisi ile olay oldu. Şahin pozlarına yorum yapanlar, "Şeyma'yı iyice solladın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 22:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şevval Şahin'in pembe bikinisi olay oldu olay! 'Şeyma Subaşı'yı solladın, helal...'

    13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, hem özel hayatı hem tarzı hem de söylemleriyle adından söz ettiriyor.

    Kerem Kamışlı ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında yaşanan kriz nedeniyle bir dönem basını oldukça meşgul eden Şahin, şimdilerde tarzıyla ön planda.

    Modellik yapan ve sık sık yurt dışı seyahatleri gerçekleştiren Şahin, sosyal medyasını ise aktif kullanıyor.

    Kusursuz vücuduyla bikinili pozlarını paylaşan Şevval Şahin, hayranlarından bolca yorum ve beğeni aldı.

    Sık sık cesur pozlara imza atan Şahin, hayranları tarafından Şeyma Subaşı ile kıyaslandı ve Hailey Bieber'a benzetildi.

    "KUSURSUZSUN"

    Şevval Şahin'in kusursuz fiziği, takipçilerinden tam not aldı. Bazı takipçileri Şahin'i, dünyaca ünlü star Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'a benzetti.

    Şahin'in bikinili pozuna, "Hailey Bieber sandım", "Çok güzelsin", "Barbie" gibi yorumlar geldi.

    Şahin'in bu cesur pozlarına devam edeceği düşünülüyor. Ayrıca 6 yaşında Londra'ya taşınan ve Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nü bitiren Şahin'in imajı ise büyük bir çoğunluk tarafından beğeniliyor.

    Şevval Şahin in pembe bikinisi olay oldu olay! Şeyma Subaşı yı solladın, helal... #1

    Şevval Şahin in pembe bikinisi olay oldu olay! Şeyma Subaşı yı solladın, helal... #2


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti
    Dünya

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam ihtimali
    Teknoloji

    Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam ihtimali

    Görüş Bildir