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    • Seyirci derin bir 'oh' çekecek! Yargı'da Pars Savcı'nın 'göz damlası'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer sebebi...

    Seyirci derin bir 'oh' çekecek! Yargı'da Pars Savcı'nın 'göz damlası'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer sebebi...

    Yargı izleyicileri ilk bölümden itibaren Pars Savcı karakterinin "göz damlası" kullanmasına şahit oluyor. Peki Pars'ın hastalığı ne, neden damla kullanıyor? Nedenini öğrenenler, mantıklı buldu...
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 13:56
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    Seyirci derin bir 'oh' çekecek! Yargı'da Pars Savcı'nın 'göz damlası'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer sebebi...

    Kanal D ekranlarında sezonun en iddialı ve başarılı yapımlarından Yargı dizisi, pazar akşamları yayınlanıyor.

    Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı diziye damga vuran bir oyuncu daha var ki; Şüphesiz "Pars Savcı" rolüyle izlediğimiz Mehmet Yılmaz Ak...

    36 yaşındaki oyuncu Ak, Yargı dizisindeki savcı Pars, performansı ile şu sıralarda en çok konuşulan isimlerden.

    Seyirciler, aşk ve suçun bir arada olduğu Yargı dizisini her ayrıntısıyla izlerken Pars Seçkin karakterine dair bir detay gözlerden kaçmıyor.

    PARS SAVCI'NIN GÖZ DAMLASI

    Pars Savcı'nın sık sık göz damlası kullandığı görülüyor ancak nedeni bilinmiyordu. Neredeyse her bölüm rastlanan bu olay, savcıyla bütünleşirken seyirciler "Pars neden göz damlası kullanıyor" merak ediyordu.

    Soğuk tavırlarına rağmen dizinin sevilen karakteri olan ve çok çalışan Pars karakterinin de sürekli ekrana bakan birisi olması nedeniyle gözünün kuruluğu meselesi ortaya çıktı.

    Seyirci derin bir oh çekecek! Yargı da Pars Savcı nın göz damlası nın sırrı ortaya çıktı! Meğer sebebi... #1

    SIRRI ORTAYA DÖKÜLDÜ

    Mehmet Yılmaz Ak, verdiği bir röportajda konuya şu sözlerle açıklık getirdi.

    "Pars’ın baya fenomen, ikon haline getirdiler. Sema Ergenekon gerçekten çok güzel sözler yazıyor. Mesela Pars’ı oynarken bu adam sürekli çalışıyordur, ekrana bakıyordur bende insani bir şey katmayı severim karakterime… yüzümüz kaşınabilir, gözümüze bir şey olabilir. Sema bunu tabi ki takipte ve biz buna bir hikaye yazalım dedi. Hemen altını doldurdu. Pars geceleri uyuyamadığı için göz kuruluğu yaşıyor ve göz damlası kullanması gerekiyor. Bu durum tamamen kolektif bir şey oluyor."

    Seyirci derin bir oh çekecek! Yargı da Pars Savcı nın göz damlası nın sırrı ortaya çıktı! Meğer sebebi... #2

    Seyirci derin bir oh çekecek! Yargı da Pars Savcı nın göz damlası nın sırrı ortaya çıktı! Meğer sebebi... #3


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