Seyirciden tepki büyük! Yalı Çapkını dizisinin başrolü veda ediyor... Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda sevilen karakterlerden biri diziye veda ediyor. İzleyicilerden gelen mesajların ardından, dizi için karar verildi. İşte kadrodan ayrılan isim...

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Buçe Buse Kahraman gibi deneyimli isimlerin bulunduğu Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Ancak son bölümlerde yaşanan olaylar ve hikaye gelişimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, yapımcılarını ve senaristlerini eleştiri yağmuruna tuttu.

Gelen tepkilerin ardından izleyicilerin yoğun mesaj bombardımanı sonucunda, dizinin başrol karakteriyle özdeşleşen bir ismin diziden ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

İzleyicilerin talepleri ve tepkileri doğrultusunda, dizi ekibi, başrol karakterini diziden çıkarma kararı aldı.

Başrol veda ediyor

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteri istenmiyor. Sosyal medyada “Eğer bu diziden Pelin gitmezse bu diziyi terk ediyoruz.” Gibi yorumlar geldi.

Gelen tepkilerin ardından yeni sezonda yeniden diziye dahil olan Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın diziden ayrılması bekleniyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Buçe Buse Kahraman, birkaç bölüm sonra diziye veda edecek.