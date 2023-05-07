Seyircileri şoke eden detay! Kızılcık Şerbeti'nin senaristi bakın kim çıktı! Meğer Gelin Nilay'ın... Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunu yazan Melis Civelek'in, dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in annesi olduğu öğrenildi.

Show TV'nin adından söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına devam ediyor.

Cuma akşamları reytinglerde başarı sağlayan Kızılcık Şerbeti, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Feyza Civelek gibi isimlerin yer aldığı dizi, muhafazakar-seküler iki ailenin dünürlük macerasını konu alıyor.

Yeni bölümü heyecanla bekleyen seyirciler ekrana kilitlenirken, dizinin senaristini duyanlar şoke oldu.

Nilay'ın annesi çıktı

Her bölümüyle sosyal medyaya damga vuran ve toplumsal mesajlar içeren Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu, oyuncu Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek yazıyor.

Melis Civelek yalnızca Kızılcık Şerbeti değil, birçok sevilen Türk dizisine imzasını atmış bir isimdir.

kariyerine ilk olarak çeşitli kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerini sürdürerek başlayan Melis Civelek, "Adını Feriha Koydum" dizisiyle adını duyurdu.

Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle devam eden Civelek, her işiyle beğeni topladı.