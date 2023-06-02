Şeyma Subaşı artık bikini giyemeyecek! Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız! Tek tek açıkladı.... Sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli ve bikinili pozlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'na veto geldi. Subaşı, artık bikini giymeyeceğini ve bu fotoğrafları da atmayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı ile evlenen ve bu sayede tanınan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mısırlı iş insanı eşi Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptıran Subaşı, geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdi.

Fas'ta düzenlenen düğün ile evlenen Subaşı, oldukça lüks bir balayı tatiline çıktı.

Hayatının her halini de sosyal medyadan paylaşan Subaşı'ya bazı kısıtlamalar getirildi.

Sosyal medya hesabından bikini reklamı yapan Subaşı, eşi izin vermediği için bikini tanıtımını kıyafetini çıkarmadan yaptı: Meedo bikinili paylaşım yapmamdan rahatsız oluyor.

Şeyma'ya veto

Instagram hesabı ile pek çok kıyafet ve bikini tanıtımı yapan Şeyma Subaşı, eşi rahatsız olduğu için artık bikini giymeyeceğini, en azından sosyal medyada bu şekilde paylaşım yapmayacağını söyledi.

Tanıtması gereken bikinisini göstermeden kumaşını anlatan Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" dedi.

Subaşı ardından da bikinisinin üzerine siyah tül bir elbise giydi.