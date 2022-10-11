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    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! 'Bu fizik halis mi?'

    Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile Miami'de aşklarına devam ediyor.Subaşı instagram pozları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
    • 11.10.2022 - 17:33
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    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! 'Bu fizik halis mi?'

    Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim şimdilerde sevgilisi ile Amerika'da yaşıyor.

    Gerek özel hayatı gerekse paylaştığı cesur pozlar ile adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı'nın tüm paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik sonrası büyük bir üne kavuşan 32 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı bulunuyor.

    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! Bu fizik halis mi? #1

    Şeyma Subaşı'nın instagramda 3 milyon takipçi kitlesi bulunuyor.Subaşı'nın her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.İşte Şeyma Subaşı'nın "Bu hayatta çok renk var" notuyla paylaştığı kareler..

    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! Bu fizik halis mi? #2

    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! Bu fizik halis mi? #3

    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! Bu fizik halis mi? #4

    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! Bu fizik halis mi? #5

    Şeyma Subaşı fit vücuduyla mest etti! Bu fizik halis mi? #6


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