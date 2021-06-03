Şeyma Subaşı hamile mi? 'Üç aylık hamile' iddiasına yanıt geldi..

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Subaşı, hamile iddialarına yanıt verdi. Peki Şeyma Subaşı hamile mi, ne dedi?

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor.

Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından elinin karnında olduğu birkaç fotoğrafı paylaşması, 'hamile' dedikodularını alevlendirdi.

Bu fotoğraflar sonrası Şeyma Subaşı'nın 3 aylık hamille olduğu iddia edildi. Bunun üzerine takipçileri, "Şeyma Subaşı hamile mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Subaşı'nın son olarak karnındaki bebeğiyle nikah masasına oturacağı iddia edildi. 30 yaşındaki Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

Peki, Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı iddialara nasıl yanıt verdi? İşte detaylar...

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Instagram hesabını aktif kullanan Subaşı'nın son fotoğrafları söylentileri alevlendirdi. Subaşı'nın fotoğraflarda eliyle karnını kapatması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri, "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

"Doğrusunu benden öğrenin" diyen Günaydın yazarı Bülent Cankurt, ''Şeyma Subaşı hamile; hem de üç aylık. Subaşı, bu kez karnındaki bebeğiyle gelin olacak gibi gözüküyor.'' iddiasında bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI İDDİALARA YANIT VERDİ

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

Subaşı, Instagram hikayeler kısmından paylaştığı yemek fotoğrafının altına, "Bugün sağlıklı besleneyim. Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar." diyerek iddiaları yalanladı.

Subaşı, sözlerini, ''Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diyerek noktaladı.