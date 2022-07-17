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    Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyi giydi! Kendini 'özel kadın' ilan etti..

    Şeyma Subaşı giydiği o kıyafetle yine gündem oldu.Julia Roberts'ın o elbisesini giyen Subaşı sosyal medyanın gündeminde..
    • 17.07.2022 - 10:31
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    Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği elbiseyi giydi! Kendini 'özel kadın' ilan etti..

    Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.Aşk hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce giydiği  bir elbiseyi giyerek yeniden gündeme geldi.

    Son dönemde Mısırlı sevgilisi ile barışmasıyla gündem olan Subaşı magazin gündeminden düşmüyor.

    Julia Roberts'ın yıllar önce oynadığı 'Özel Bir Kadın' filmindeki elbisesini giyen Subaşı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Şeyma Subaşı Julia Roberts ın yıllar önce giydiği elbiseyi giydi! Kendini özel kadın ilan etti.. #1

    Şeyma Subaşı Julia Roberts ın yıllar önce giydiği elbiseyi giydi! Kendini özel kadın ilan etti.. #2

    Instagram hesabından bu kıyafet ile paylaşım yapan Şeyma Subaşı filmin meşhur müziği Pretty Woman parçasınıda eklemeyi unutmadı.Sosyal medyada binlerce kullanıcı Şeyma Subaşı kendini özel kadın ilan etti yorumları yaptı.


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