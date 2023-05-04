Şeyma Subaşı'ndan bomba hamle! Şeyma Subaşı evlenir evlenmez öyle birşey yaptı ki.. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın o hareketi sosyal medyada uzun süre gündem oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken hareketi..

Şeyma Subaşı uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Uzun bir süredir magazin gündemini meşgul eden evlilik haberlerinin ardından Şeyma Subaşı dünya evine girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Şeyma Subaşı yaklaşık üç yıldır bir küs bir barışık olduğu Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dün Fas’ın Marakeş kentinde evlendi. Düğünde beyaz sade bir elbise giyen Şeyma Subaşı’nın yaptığı bir hamle sosyal medyada gündeme oturdu. Soyadını değiştirdi Şeyma Subaşı, düğünün hemen ardından Instagram hesabında soyadını değiştirmesiyle sosyal medyada gündeme geldi. Şeyma Subaşı, Instagram'da adını Seyma Alsaloussi olarak değiştirdi. Subaşı'nın bu hamlesi sonrası sosyal medyada "Şeyma Subaşı ilk günden soyadını değiştirmiş" ve "Bu acele ne" şeklinde yorumlar yapıldı..