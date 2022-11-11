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    Şeyma Subaşı'ndan kızı Melisa'ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: "Seni hep özlüyorum"

    Şeyma Subaşı kızı Melisa ile olan fotoğraflarını duygusal bir not ile paylaştı. İşte o kareler..
    • 11.11.2022 - 15:22
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    Şeyma Subaşı'ndan kızı Melisa'ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: 'Seni hep özlüyorum'

    Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldığı haberleri ile gündeme oturan Şeyma Subaşı son instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

    Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan Şeyma Subaşı sevgilisi ile birlikte Amerika'da yaşıyor. Yakında evlenmeye hazırlanan Subaşı dün instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

    Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı duygusal ifadalere yer verdi. Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

    İşte Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile olan fotoğrafları..

    Şeyma Subaşı ndan kızı Melisa ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: 'Seni hep özlüyorum' #1

    Şeyma Subaşı ndan kızı Melisa ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: 'Seni hep özlüyorum' #2

    Şeyma Subaşı ndan kızı Melisa ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: 'Seni hep özlüyorum' #3

    Şeyma Subaşı ndan kızı Melisa ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: 'Seni hep özlüyorum' #4

    Şeyma Subaşı ndan kızı Melisa ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: 'Seni hep özlüyorum' #5


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