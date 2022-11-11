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Şeyma Subaşı'ndan kızı Melisa'ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: "Seni hep özlüyorum"

Şeyma Subaşı'ndan kızı Melisa'ya duygusal mesaj! Fotoğraflarını paylaştı: "Seni hep özlüyorum"

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile olan fotoğraflarını duygusal bir not ile paylaştı. İşte o kareler..