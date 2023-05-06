Şeyma Subaşı'nın düğününden kareler gelmeye başladı Önceki gün nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti, dün Fas'ta düğün yaptı. Çiftin düğününden ilk kare ve videolar, sosyal medya üzerinden de paylaşılmaya başlandı.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşktan sonra gündemden düşmeyen ve ünlenen Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni bir heyecanın içinde.

2021 yılında tanıştığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz gün sade bir törenle nikah masasına oturan Subaşı, dün ise düğününü yaptı.

Bu süre içerisinde yaptığı açıklamalar ile sık sık eleştirilen Subaşı, düğününe Türkiye'den sayılı kişileri davet etti.

Sibil Çetinkaya, Sima - Dila Tarkan ve Mert Vidinli gibi isimleri çağıran Subaşı'nın düğününden gelen kareler ise herkesi şaşırttı.

Düğün Fas'ta yapıldı

Düğünde eşine uyarak yöresel kutlamalar yapan Şeyma Subaşı, bölgeye uygun bir gelinlik tercih etti.

İki parçadan oluşan bir gelinlik ve şapka tercih eden Subaşı, kutlama esnasında da tül ve dantel detaylı detaylı bir gelinlik giydi.

Fas'a özel kutlamalar yapan Subaşı'nın düğün boyu dans etmesi de dikkati çekti.

Gece boyu dans eden Şeyma'nın düğünündeki farklılıklar sosyal medyanın diline düştü.

Düğüne gelenler bol bol fotoğraf ve video atarken, Subaşı'nın oldukça mutlu olduğu görüldü.