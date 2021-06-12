Seyyar dizisi konusu nedir? Seyyar dizisi oyuncu kadrosu..

Puhu TV'nin orijinal yapımları arasına yeni katılan Seyyar dizisi, bu akşam saat Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki Seyyar dizisi konusu nedir? İşte Seyyar dizisi konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını Limon Film'in, senaryosunu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazdığı yönetmenliğini ise yine Cem Özüduru'nun üstlendiği Seyyar dizisi, bu akşam saat 00.15'te Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Puhu TV'nin orijinal yapımları arasında yer alan dizi, Beyoğlu'nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyor.

Diziseverlerin yakından takip ettiği dizinin sahneleri dikkat çekti. İzlemek isteyenler, Seyyar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Seyyar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Seyyar dizisi konusu ve oyuncuları...

SEYYAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sürükleyici hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyecek olan Seyyar dizisinde, Yasin Gencer Taksim, Tepebaşı arası nohut pilav satarak geçimini sürdüren bir seyyar satıcıdır. Sevgilisi Çiğdem ile birlikte yaşamakta, uzun süredir planladıkları lokantayı açmanın kıyısında, ailesinden ona yadigar özel tarif ile herkesin lezzetine bayıldığı pilavını daha geniş kitlelere pazarlamanın ve hayallerine kavuşmanın tam ucundadır. Fakat tam da Beyoğlu’na yakışan bir şekilde, gecelerden bir gece her şey alt üst olur.

Yasin hiç beklemediği bir şekilde kendini İstanbul’un en karanlık şahsiyetleriyle yan yana bulacak, şehrin labirenti andıran karanlık sokaklarında aydınlık bir gün yüzü görebilmek için daha önce hiç vermediği büyüklükte savaş vermek, hayatta kalabilmek için bir anda patlayıveren bu kavgayı ne kadar yara alırsa alsın kazanmak zoruna kalacaktır.

SEYYAR DİZİSİ OYUNCULAR KİMLER?

Başrollerinde Özge Özacar, Ozan Ağaç, Erdem Kaynarca'nın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda;

Eşref Seyitoğlu, Zeynep Coşkun, Vurgun Adayalı, Nalan Olcayalp, Nevzat Yılmaz, İbrahim Burak Altunsoy, Emirhan Akbaba, Yaşar Karakulak, Fatih Berk Şahin, Onur Alagöz, Emir Ünver, Şahin, Semiha Bezek, Serkan Beşiroğlu ve Alperen Aldanmaz gibi önemli isimler yer alıyor.