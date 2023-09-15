Sezon başlıyor! 15 Eylül 2023 Cuma TV'de neler var? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları... Yaz sezonunu noktalayan TV ekranları, birçok dizinin yeni bölümünü yayınlayacak. Başta Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti olmak üzere nefes kesen diziler yeni sezona başlayacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 15 Eylül 2023 yayın akışları...

ensonhaber.com TV'de yeni sezon heyecanı başlıyor... Sezon finalleri, yerini yeni heyecanlara bırakıyor. Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve daha birçok yapım izleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyor. İzleyicileri ekrana kilitleyecek anlar, cuma akşamı yaşanacak. Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte 15 Eylül 2023 kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları Kanal D yayın akışı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Star TV yayın akışı 07:00 Kiralık Aşk 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyete 15:40 En Güzel Bölüm 16:00 Yerli Dizi Tekrar 18:15 Star Haber 19:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 Yabani 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Bu Tabak Kimin? 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema) TRT 1 yayın akışı 07:00 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:10 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hayatımın Neşesi Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

Google News

Abone Ol