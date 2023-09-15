Sezon başlıyor! 15 Eylül 2023 Cuma TV'de neler var? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları...

TV'de yeni sezon heyecanı başlıyor...
Sezon finalleri, yerini yeni heyecanlara bırakıyor.
Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve daha birçok yapım izleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyor.
İzleyicileri ekrana kilitleyecek anlar, cuma akşamı yaşanacak.
Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte 15 Eylül 2023 kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yabani
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular