Sezon başlıyor! 15 Eylül 2023 Cuma TV'de neler var? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları...
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TV'de yeni sezon heyecanı başlıyor...

Sezon finalleri, yerini yeni heyecanlara bırakıyor.

Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti ve daha birçok yapım izleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyor.

İzleyicileri ekrana kilitleyecek anlar, cuma akşamı yaşanacak.

Bu kapsamda izleyiciler, kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? Bu akşam TV'de neler var? İşte 15 Eylül 2023 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yabani

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular