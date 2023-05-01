Sezon finali yapıyor! Yargı 63. bölüm fragmanı yayınlandı: Ilgaz'ın cenazesi izleyicileri şaşırttı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Yargı dizisi, her pazar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü heyecan yaratmıştı.
Ilgaz’ın vurulmasıyla sosyal medyada büyük ses getiren Yargı dizisi, gelecek hafta sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek.
Yeni bölümde neler olacak?
Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz’ın evlenme kararı herkesi sevindirirken, cenazeyle ağlatmayı başardı.
Ilgaz, son bölümde sırtından vurulmuştu. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ilgaz’ın fragmanda cenazesi ekranlara damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı…