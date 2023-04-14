SEZONU AÇTI! Şevval Şahin'in bikinili pozları Bodrum'a damga vurdu: "Tepeden tırnağa bir içim su" Söylemleriyle gündemden düşmeyen Şevval Şahin, Bodrum'da sezonu açtı. Bikinili pozlarını tek tek sıralayan Şevval Şahin'in kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı. Şahin, yazı erken getirdi.

13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahin, 6 yaşında Londra'da yaşamaya başladı.

Şahin burada, Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nden mezun oldu.

Akabinde Türkiye'ye dönen Şahin, Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı ve burada kendisini gösterdi.

Şevval Şahin, 20 finalist arasında yer aldığı Miss Turkey 2018'in 20 finalisti arasında yer aldı.

24 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada birinci seçildi ve bu derecesiyle birlikte, Miss World 2018'de Türkiye adına yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada ünlendikten sonra gerek özel hayatı gerekse estetik operasyonları nedeniyle uzun süre gündemden düşmedi.

Şimdilerde mankenlik yapan Şahin, soluğu Bodrum'da aldı. Güzel isim, Bodrum'da sezonu açtı ve bikini giydi.

Şevval Şahin seszonu açtı

Model Şevval Şahin, tatil pozlarıyla gündem oldu. Murat Kazancıoğlu ile birlikte olan Miss Turkey güzeli, kusursuz fiziğini sergiledi.

Sezonu erken açan Şevval Şahin'e yorum yağarken, bu yazı nerede geçireceği de soruldu.

"Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" açıklamasıyla gündem olan model, geçtiğimiz gün ise "Burun deliklerimde eşitsizlik vardı.

Sosyal medyadan sürekli 'Git burnunu yaptır' baskısı gördüm. Bu eşitsizlik beni de rahatsız edince gidip ameliyat oldum" demişti.