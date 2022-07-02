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    Shakira Pique'yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı

    Shakira İspanya'da yeni bir aşka yelken açtı!İhanetin acısı erken unutuldu..
    • 02.07.2022 - 12:13
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    Shakira Pique'yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı

    Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique ile olan 12 yıllık evliliğini ihanet yüzünden bitirme kararı alan ünlü şarkıcı Shakira, Pique'yi çabuk unuttu.

    Shakira Pique yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı #1

    Geçtiğimiz hafta oğlu Milan ve bir erkek arkadaşıyla sörf yapmaya giden Shakira'nın mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

    Erkek arkadaşı ve oğlu ile denizde keyifli vakit geçiren Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın bu görüntüleri Pique'yi çabuk unuttu yorumları yapılmasına sebep oldu..

    Shakira Pique yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı #2

    Shakira Pique yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı #3

    Shakira Pique yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı #4

    Shakira Pique yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı #5


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