Shakira Pique'yi çabuk unuttu! Erkek arkadaşıyla tatile çıktı

Shakira İspanya'da yeni bir aşka yelken açtı!İhanetin acısı erken unutuldu..

Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique ile olan 12 yıllık evliliğini ihanet yüzünden bitirme kararı alan ünlü şarkıcı Shakira, Pique'yi çabuk unuttu.

Geçtiğimiz hafta oğlu Milan ve bir erkek arkadaşıyla sörf yapmaya giden Shakira'nın mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Erkek arkadaşı ve oğlu ile denizde keyifli vakit geçiren Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın bu görüntüleri Pique'yi çabuk unuttu yorumları yapılmasına sebep oldu..